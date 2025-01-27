Баку подал в Гаагу экологический иск против Еревана

Азербайджан подал в Арбитражный суд в Гааге иск против Армении, основанный на Бернской конвенции 1979 года. Баку намерен привлечь Ереван к ответственности за ущерб, нанесенный окружающей среде во время оккупации.

Азербайджан сегодня представил в штаб-квартире Арбитражного суда в Гааге иск против Армении, поданный на основании Конвенции 1979 года "Об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе" ("Бернская конвенция"), сообщает МИД Азербайджана.

В документе подробно рассказывается о нарушениях армянской стороной обязательств по "Бернской конвенции", которые были совершены в большом количестве.

"После освобождения своих территорий, Азербайджан обнаружил страшные доказательства того, как Армения разрушила окружающую среду и среду обитания в одном из самых богатых уголков биоразнообразия в мире. Действия Армении нанесли необратимый и серьезный ущерб живой природе региона"

– МИД Азербайджана

Стоит отметить, что Баку направил арбитражное уведомление Еревану, в котором сообщал о старте арбитражного процесса, 18 января 2023 года. Состав суда утвердили 15 сентября 2023 года. Первое процедурное заседание состоялось в прошлом году 12 апреля в Гааге.

В министерстве обратили особое внимание на то, что процесс Азербайджана против Армении – это первый межгосударственный арбитражный процесс на основании Бернской конвенции.

"Азербайджан требует от Армении полной компенсации за массовое уничтожение живой природы и среды обитания. Это включает в себя компенсацию за уничтожение сотен видов флоры и фауны, их среды обитания при крупномасштабной вырубке лесов, добыче полезных ископаемых и строительстве гидроэлектростанций"

– МИД Азербайджана

В министерстве уточнили, что Программа ООН по окружающей среде подтвердила факт нанесения ущерба тысячам гектаров особо охраняемых и ценных лесов Азербайджана: на этих территориях в том числе росли деревья, возраст которых превышал две тысячи лет.

"Некоторые из этих заповедников были созданы для защиты редких и хрупких экосистем, в частности Баситчайский заповедник. В отчете Программы ООН по окружающей среде также говорится о сотнях мертвых рыб в реке Охчучай и документально подтверждается, что горнодобывающая деятельность на бывших в оккупации территориях привела к химическому загрязнению воды, почвы и биоразнообразия"

– МИД АР

Во внешнеполитическом ведомстве заверили, что Баку продолжит добиваться торжества справедливости, а именно привлечения Армении к международной ответственности за уничтожение окружающей среды, флоры и фауны на оккупированных ею территориях.

Последний пункт мирного договора

Эксперт дискуссионного клуба "Валдай", директор Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" связал развитие арбитража по экологическому урону Карабаху с нежеланием Армении согласовывать последний пункт мирного договора с Азербайджаном, согласно которому стороны обязуются не подавать друг против друга международные иски.

"Сейчас остались два несогласованные пункта мирного договора, вызывающие принципиальные противоречия: о присутствии третьих сторон на границе и о международных исках. Соответственно, в условиях, когда мы не можем договориться по этим пунктам, Азербайджан наращивает количество исков в международные инстанции против Армении", - пояснил он.

"Если армянская сторона не проявит конструктивность по этому пункту мирного договора, то ей придется столкнуться с нарастающим числом исков. Иск по "Бернской конвенции" показывает, как много тем можно затронуть по международным документам в отношении незаконной деятельности Армении в период оккупации. Требование компенсации за уничтоженные природные ресурсы – это только одно из направлений", - подчеркнул Фархад Мамедов.

"В этом контексте Азербайджан сейчас усиливает давление на Армению, чтобы она проявила конструктивность по последнему из двух несогласованных пунктов мирного договора. Смысл тут в том, что при полном согласовании и подписании мирного договора предполагается, что нынешние иски, например, в ЕСПЧ, международный уголовный суд и гаагский арбитраж будут отозваны", - заключил политолог.