Вестник Кавказа

Курс доллара рухнул ниже 90 рублей

Курс доллара рухнул ниже 90 рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Доллар на внебиржевом рынке упал ниже 90 рублей на фоне телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Президенты двух стран провели телефонный разговор вчера.

На внебиржевом рынке курс доллара опустился ниже 90 рублей на фоне вчерашнего телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

По данным торгов, которые приводит экономический портал investing.com, к 10:49 мск американская валюта упала до 90,63 рублей, а до этого доллар подешевел до 89,5 рублей.

Курс его в то же время опускался до 94,8 рублей. Юань по состоянию на 10:30 по московскому времени торговался на Московской бирже на уровне 12,29 рублей.

Напомним, телефонная беседа Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 12 февраля. Президенты России и США обсудили ситуации на Украине и Ближнем Востоке.

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