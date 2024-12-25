Вестник Кавказа

Путешествия между РФ и странами СНГ совершили 10 млн человек в 2024 году

Горнолыжный курорт Чимбулак
© Фото: Александр Кузнецов/ “Вестник Кавказа“
В минувшем году взаимный поток туристов между Россией и государствами-членами СНГ достиг 10 млн человек. Это произошло благодаря созданию практически безбарьерных условий для путешествий.

Порядка 10 млн туристов совершили путешествия между Россией и странами СНГ в минувшем году. Развитию этого направления способствует увеличение количества прямых рейсов, рассказал руководитель одного из департаментов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

"У нас минимум барьеров для путешествий, нет визового режима. Каждый год мы стараемся наращивать число прямых рейсов. И если мы посмотрим по итогам прошлого года, то около 10 млн туристов из РФ и стран СНГ посетили друг друга"

- Никита Кондратьев

Он отметил, что в условиях, когда для путешественников нет серьезных барьеров, остается только выстроить маркетинговую стратегию и правильно реализовать совместные проекты. В качестве примера, он привел Евразийский Альянс горных курортов, который ранее заключили Россия, Казахстан и Узбекистан. Позже к нему подключился Азербайджан с курортом Шахдаг.

Альянс был создан с целью популяризации отдыха в горах и сотрудничества в других сферах высокогорного курортного отдыха.

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