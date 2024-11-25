Азербайджан стал лидером по энергетическому переходу в СНГ

Азербайджан стал первым среди стран СНГ в индексе энергетического перехода. Мировыми лидерами стали страны Скандинавии.

Азербайджан стал лидером среди стран СНГ и Каспийского региона в индексе энергетического перехода 2024 года, который был составлен Всемирным экономическим форумом.

В списке из 120 государств Азербайджан расположился на 38-й строчке, набрав 60,3 баллов. Страна оставила позади себя Армению, Грузию, Турцию и Иран.

Кроме того, Азербайджан опередил страны Центральной Азии – Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. При этом Туркменистана и Узбекистана в рейтинге не было.

Стоит отметить, что Азербайджан обошел среднемировой показатель, который, по данным Экономического форума, составляет 56,5 балла.

Лидирующие позиции в рейтинге заняли страны Скандинавии. Так, Швеция расположилась на первом месте с показателем 78,4 балла, тройку замкнули Дания (75,2) и Финляндия (74,5).

Индекс энергетического перехода демонстрирует комплексную оценку энергетических систем стран на основе единой методологии и позволяет следить и сравнивать прогресс.