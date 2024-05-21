Темрюкский район пользуется спросом среди гастротуристов

Гастрономический туризм становится все популярнее в Темрюкском районе. О росте числа туристов, приезжающих ради гастрономии и виноделен, рассказал глава района.
Темрюкский район Краснодарского края – не только место для семейного пляжного отдыха, все чаще сюда приезжают ради экотуризма, энотуризма, гастротуризма, поделился глава района Федор Бабенков.
"Темрюкский район для отдыха традиционно предпочитают семьи с детьми... Но за последние годы туриндустрия района заметно изменилась. Набирают популярность такие виды отдыха как экотуризм, винные маршруты и гастрономический туризм"
– Федор Бабенков
По его словам, турпоток ежегодно увеличивается. В прошлом году он превысил 1,8 млн человек.