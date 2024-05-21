Вестник Кавказа

Темрюкский район пользуется спросом среди гастротуристов

Бокал вина на столе
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Гастрономический туризм становится все популярнее в Темрюкском районе. О росте числа туристов, приезжающих ради гастрономии и виноделен, рассказал глава района.

Темрюкский район Краснодарского края – не только место для семейного пляжного отдыха, все чаще сюда приезжают ради экотуризма, энотуризма, гастротуризма, поделился глава района Федор Бабенков.

"Темрюкский район для отдыха традиционно предпочитают семьи с детьми... Но за последние годы туриндустрия района заметно изменилась. Набирают популярность такие виды отдыха как экотуризм, винные маршруты и гастрономический туризм"

– Федор Бабенков

По его словам, турпоток ежегодно увеличивается. В прошлом году он превысил 1,8 млн человек.

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