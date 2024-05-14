Туристов летом в Темрюкском районе встретят десятки новых пляжей

Открытие летнего пляжного курортного сезона порадует тех, кто соберется на отдых в Темрюкский район Кубани – помимо уже полюбившихся локаций, власти региона готовят для отдыхающих 35 новых пляжных территорий.

Нынешним летом в Темрюкском районе Краснодарского края откроют 35 новых пляжей, сообщил в своем Telegram-канале глава муниципалитета Федор Бабенков.

"Ежегодно Темрюкский район посещают порядка 1,7 млн туристов. Протяженность пляжей нашего района составляет более 220 километров. Темрюкский район традиционно выбирают для семейного отдыха. Пологий берег, протяженные песчаные пляжи, теплое море создают комфортные условия для отдыха и оздоровления детей"

- Федор Бабенков

В 2024 году новые пляжные территории откроются во многих поселках района. Так, в станице Голубицкая туристов будут встречать 14 новых пляжных локаций, в поселке Кучугуры – 7, в поселке Веселовка – 6, в поселке Пересыпь – 5, по одному – в поселках Артющенко, За Родину и станице Тамань, перечислил глава региона.

Вырастет и число мест размещения – к услугам отдыхающих на выбор более 430 отелей и 39 туристических объектов с широкой ценовой политикой и 39 объектов турпоказа, среди которых – точки гастрономического и экотуризма, а также винные маршруты, добавил Бабенков.