Сочи начнет строительство нового курорта в конце 2024 года

Новый сочинский горнолыжный курорт "Турьев Хутор" начнет возводиться к концу этого года. В начале строительства будет создана туристическая деревня, где смогут останавливаться порядка 700 гостей.

В Сочи в конце этого года стартует строительство нового курорта "Турьев Хутор", который будет располагаться по соседству с "Роза Хутор". Информацию об этом озвучили в компании "Интеррос", которая занимается возведением туристического объекта.

Как сообщили в организации, для начала будет возведены объекты мест размещения туристов и канатный маршрут.

Уточняется, что одновременно здесь могут остановиться до 700 путешественников, а канатная дорога будет выполнена по кольцевому принципу.

Всего она будет вмещать в себя 36 кресел на шесть персон с подогревом и защитным колпаком. В час канатная дорога сможет перевозить свыше 2 тыс человек.

Всего на курорте расположатся 6,5 км канатных маршрутов и 50 км горнолыжных спусков.

Ранее отмечалось, что проект станет первым объектом, который будет построен из отечественных комплектующих. Таким образом, курорт "Роза Хутор" увеличит свою площадь в два раза.

Реализовать проект планируется в течение 5 лет.