Вестник Кавказа

Проект "Турьева Хутора" предлагают обсудить общественности

Проект "Турьева Хутора" предлагают обсудить общественности
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Строительство нового горнолыжного курорта в Сочи вынесли на обсуждение общества. Выразить свою точку зрения о проекте можно будет с середины мая.

Власти Сочи приняли решение вынести на всеобщее обсуждение создание нового курорта "Турьев Хутор". Информация об этом была опубликована на сайте администрации курорта.

Общественное обсуждение откроется с середины мая.

Уточняется, что городские власти призывают граждан обсудить проект инженерной инфраструктуры: проведения коммуникаций к курорту и их влияние на природу местности. 

В рамках этого проекта планируется возвести три отеля класса-люкс, горнолыжные трассы, подъемники и инфраструктуру для их обслуживания.

Ранее сообщалось, что новый туристический объект будет возведен на северной части хребта Аибга. Курорт станет всесезонным и будет предполагать различную активность его гостей.

Предполагается, что на его возведение будет потрачено порядка 80 млрд рублей.

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