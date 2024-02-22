Проект "Турьева Хутора" предлагают обсудить общественности

Власти Сочи приняли решение вынести на всеобщее обсуждение создание нового курорта "Турьев Хутор". Информация об этом была опубликована на сайте администрации курорта.
Общественное обсуждение откроется с середины мая.
Уточняется, что городские власти призывают граждан обсудить проект инженерной инфраструктуры: проведения коммуникаций к курорту и их влияние на природу местности.
В рамках этого проекта планируется возвести три отеля класса-люкс, горнолыжные трассы, подъемники и инфраструктуру для их обслуживания.
Ранее сообщалось, что новый туристический объект будет возведен на северной части хребта Аибга. Курорт станет всесезонным и будет предполагать различную активность его гостей.
Предполагается, что на его возведение будет потрачено порядка 80 млрд рублей.