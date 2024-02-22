Проект "Турьева Хутора" предлагают обсудить общественности

Строительство нового горнолыжного курорта в Сочи вынесли на обсуждение общества. Выразить свою точку зрения о проекте можно будет с середины мая.

Власти Сочи приняли решение вынести на всеобщее обсуждение создание нового курорта "Турьев Хутор". Информация об этом была опубликована на сайте администрации курорта.

Общественное обсуждение откроется с середины мая.

Уточняется, что городские власти призывают граждан обсудить проект инженерной инфраструктуры: проведения коммуникаций к курорту и их влияние на природу местности.

В рамках этого проекта планируется возвести три отеля класса-люкс, горнолыжные трассы, подъемники и инфраструктуру для их обслуживания.

Ранее сообщалось, что новый туристический объект будет возведен на северной части хребта Аибга. Курорт станет всесезонным и будет предполагать различную активность его гостей.

Предполагается, что на его возведение будет потрачено порядка 80 млрд рублей.