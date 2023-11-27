Длина трасс "Роза Хутора" увеличится вдвое благодаря "Турьев Хутору"

В горах Сочи появится новый курорт. Строительство курорта "Турьев Хутор" позволит, по сути, удвоить трассы для катания и территорию "Роза Хутора".

Горный кластер Сочи прирастет новым курортом, он будет построен рядом с "Роза Хутором", что позволит нарастить на 60 км длину трасс для катания.

"Мы закончили мастер-план вместе с инвестором - он будет называться "Турьев Хутор". Это новые гостиницы 3, 4, 5 звезд, более 58 км новых горнолыжных трасс. Фактически территория "Роза Хутор" вырастет в полтора-два раза"

– гендиректор Туризм.РФ Сергей Суханов

Длина собственных трасс "Роза Хутора" - 105 км.

"Турьев Хутор" станет четвертым горным курортов в Сочи, где туристы смогут отдыхать в любое время года.