Вестник Кавказа

Турция опустилась в топе импортеров российской пшеницы

Турция опустилась в топе импортеров российской пшеницы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Анкара впервые за долгое время закупила меньше российского зерна. Объем поставок сократился почти в 2 раза.

Турция с начала июля прошлого года по январь импортировала 2,28 млн т пшеницы из РФ, что почти вдвое меньше, чем было в минувшем сезоне.  Страна оказалась третьей в списке покупателей российской пшеницы, сообщает Русагротранс. 

Сообщается, что это рекордно низкий показатель за последние 7-8 лет, что связано с введенными Анкарой ограничительными мерами на импорт пшеницы, которые действуют с середины прошлого лета. 

Общие показатели экспорта зерна с начала июля прошлого года стали рекордными. РФ поставила в другие страны более 32 млн тонн пшеницы. Главными покупателями российского зерна стали Египет и Бангладеш.

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