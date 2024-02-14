Турция и Армения обеспечивают Россию цветами в 2025 году

В РФ через Краснодарский край с начала года поступило более 545 тыс цветов из Турции и Армении. Поставки производятся морским и воздушным путями.

Турция и Армения поставляют в Россию срезанные цветы в 2025 году, объемы поставок назвали в Россельхознадзоре Краснодарского края.

"С начала года по настоящее время сотрудниками Южного межрегионального Управления Россельхознадзора проконтролировано 545,35 тыс. штук срезов цветов поступивших из Турецкой Республики и Армении"

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Цветы поступают через сочинский аэропорт, а также через морской порт Туапсе.

Напомним, через Сочи в Россию также ввозятся цветы из Абхазии - в этом году мимоза зацвела уже в начале февраля на фоне теплой погоды.