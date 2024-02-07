День Всех Влюбленных отметят 12% россиян

Большинство россиян не отмечают День святого Валентина. В основном праздновать дату, связанную с романтикой, будет молодежь.

Опрос сервиса SuperJob показал, что только 12% россиян отметят сегодня День святого Валентина. Десять лет назад праздник был гораздо популярнее в России.

"Большинство россиян не будет праздновать День святого Валентина (78%). Планирует отметить День влюбленных лишь каждый восьмой опрошенный (12%)"

– аналитики

День Всех Влюбленных в России перестает быть популярным и массовым. Так, десять лет назад его отмечало около 30% граждан, три года назад - 13%.

В этом году праздник 14 февраля в основном будут отмечать молодые люди - среди тех, кому от 18 до 34 лет о намерении отпраздновать этот день сообщили 20% респондентов. Каждый второй молодой человек подарит сегодня своей половине букет цветов, среди россиян старше 34 лет дарить цветы собираются 30%, передает РИА Новости.