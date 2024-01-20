День святого Валентина: что за праздник, где запрещен, что дарят?

Февраль — последний месяц зимы, когда люди и природа живут в ожидании прихода весны, тепла, солнца. Неслучайно на середину февраля приходится День святого Валентина — праздник всех влюбленных. Расскажем, почему он празднуется 14 февраля и как это происходит.

Как император запретил любовь?

История праздника уводит нас вглубь веков, во времена Римской империи, где тогда правил император Клавдий II. Одна из легенд, объясняющая появление даты 14 февраля, повествует о том, что воинственный римский император в ходе своих многочисленных военных походов начал испытывать недостаток в живой силе, и чтобы решить эту проблему, издал указ о запрете легионерам жениться. Ведь женатый мужчина в первую очередь станет думать о жене и детях, а не о ратных подвигах. Но сердцу не прикажешь, и любовь приходит не по императорскому указу, а вопреки ему. Спрос рождает предложение — нашелся среди священнослужителей смельчак, взявший на себя ответственность тайно венчать молодых легионеров с их возлюбленными в нарушение запрета.

Как жил и как умер святой Валентин?

Звали этого священника Валентин из города Терни в провинции Умбрия. Родился он в 176 году и уже в 20-летнем возрасте стал епископом Терни.

В писании V-VI века "Житие святого Валентина" говорится о его праведной жизни, о всецелой любви к ближним и чудесам, которые он совершал с помощью Всевышнего на благо людям. Однажды он взялся за излечение больного сына греческого и латинского оратора Кратона. Когда благое дело увенчалось успехом, Кратон со своими учениками с радостью и верой приняли христианство. Однако для епископа Валентина это стало приговором — префект Рима приказал ему отказаться от своей веры, что тот отказался отрицательный ответ.

В ночь на 14 февраля 273 года священник был обезглавлен и захоронен в Терни. Как пострадавший за веру впоследствии был канонизирован, и в 496 году римский Папа Геласиус объявил 14 февраля Днем святого Валентина. В 1609 году в Терни была возведена базилика, где хранятся мощи святого Валентина.

С течением времени католическая церковь отказалась от традиции празднования 14 февраля. Но привычка дарить в этот день подарки любимым укоренилась настолько прочно, что стала успешным бизнесом для многочисленных торговых марок.

Где и как отмечают 14 февраля?

Традиции празднования 14 февраля по всему миру разнятся. Но есть один общий для всех символ —валентинка — открытка в виде сердечка преимущественно красного или розового цвета с пожеланиями любви и верности. Кстати, самая старая валентинка найдена в одной из английских библиотек и датирована 1477-м годом.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Японии 14 февраля принято дарить шоколад. Это пример большой маркетинговой удачи одной из крупных кондитерских компаний. Что интересно, в Японии праздник считается мужским, потому поиском подарка озабочены только японки.

Во Франции в этот день дарят драгоценности или, на худой конец, лотерейные билеты.

В Дании относятся к 14 февраля более романтично — посылают друг другу засушенные белые цветы.

В Британии любят в этот день гадать, а в качестве подарка служит обыкновенное яблоко — символ любви.

В Нидерландах женщины любят получать в подарок от любимых шелковое платье.

В Эстонии и Финляндии 14 февраля отмечается как День друзей. Так что поздравляют всех, к кому испытывают дружеские чувства.

В Иране и Саудовской Аравии праздник святого Валентина официально запрещен, за нарушение запрета можно получить большой штраф, не говоря уже об общественном порицании.

В России есть своя традиция, основанная на романтичной истории любви Петра и Февронии. Отмечается День семьи, любви и верности 8 июля.