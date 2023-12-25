Что подарить на День Святого Валентина?

До праздника любви, Дня Святого Валентина, еще есть время и возможность успеть придумать, как удивить своих любимых. Что подарить на 14 февраля и чем порадовать близких - рассказываем в этом материале.

Совместное времяпрепровождение

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Современный темп жизни зачастую лишает нас возможности проводить достаточное время со своими любимыми и близкими, поэтому любой вид совместного досуга станет отличным подарком для тех, кто ценит моменты, проведенные вместе. Вместе можно:

отправиться в СПА

съездить за город

посетить любой мастер-класс по интересам

сходить в театр или на выставку.

Даже приготовленный и съеденный вместе завтрак или ужин может порадовать любимого человека, который всё время занят или страдает от того, что всё время заняты вы. Помните, что время с любимыми - самое ценное, что у нас есть, поэтому не жалейте его ни в коем случае.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Альбом с фотографиями

Несмотря на то, что сегодня практически все фотографии остаются на цифровых носителях, ”живые” фото все любят держать в руках, и неважно, сколько вам лет. Листать альбом с самыми ценными моментами из жизни очень приятно, и в качестве подарка на День Святого Валентина - это прекрасный выбор. Можно подарить самый обычный альбом, предварительно распечатав совместные фотографии, а можно выбрать альбом на заказ, где на обложке будет написано пожелание, например, или признание.

Вещи с гравировкой

Вещи с гравировкой - довольно личный подарок и подходит лишь для самых близких людей. Тем не менее это отличный вариант для тех, кто хочет напомнить о своих чувствах в День Святого Валентина. Гравировку можно нанести на любое изделие - от ювелирных украшений до бытовых предметов, даже на термос.

Подарок по интересам

Подарок для любимого или любимой можно сделать, исходя из его/её интересов. Это может быть что угодно, в зависимости от того, чем увлекается ваш близкий человек. Если он фанат ”Гарри Поттера”, например, можно подарить ему коллекционное или необычное издание книги, футболку с любимым персонажем, кружку или любой другой атрибут, знакомый по франшизе. По такому подарку человек поймет, что он вам не безразличен, раз вы подмечаете то, чем он интересуется и увлекается.

Подарок своими руками

Подарок, сделанный своими руками, всегда актуален, в том числе и на День Святого Валентина. Порадовать любимого человека можно:

печеньем в форме сердечек

видео-презентацией с подборкой совместных фотографий и видео под любимую песню

стихами

букетом из конфет или фруктов.

Если у вас ничего не получается делать своими руками, а подарить что-то не совсем привычное хочется, можно заказать хэнд-мэйд подарок, например, сделанную вручную тарелку с личной надписью или кожаный кошелек ручной работы.

Каким бы ни был ваш подарок, самое важное это внимание и забота. День Святого Валентина, даже если вы его не празднуете, это возможность в очередной раз напомнить близкому человеку о том, как он вам дорог и почему.