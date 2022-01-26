День святого Валентина: легенды и история праздника любви

День святого Валентина – это праздник любви, который отмечают по всему миру. Истоки праздника 14 февраля уходят глубоко в историю Римской империи и связаны с древним праздником плодородия Луперкалия. Расскажем о его истории, о том, когда отмечают День влюбленных, что это за праздник, чей он, что означает и кого поздравляют в День святого Валентина.

День влюбленных, он же День святого Валентина – один из самых популярных праздников любви в мире.

В этот день влюбленные пары одаривают друг друга романтичными подарками, устраивают свидания и стараются по-особенному проявить любовь к своей второй половинке.

Интересно, что современные традиции празднования Дня всех влюбленных совсем не похожи на то, как отмечали его в древние времена.

Впрочем, историки до сих пор не пришли к единому мнению, откуда точно пришел этот праздник и какое древнее событие послужило причиной его появлению.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

История праздника Дня святого Валентина

Самая ранняя версия возникновения Дня святого Валентина относится к истории Римской империи. Древние римляне отмечали праздник плодородия – Луперкалия, который приходился на середину февраля. Считалось, что в этот день необходимо совершать подношения, чтобы отогнать злых духов и повысить плодородие.

Во время массовых гуляний мужчины должны были достать из кувшина бумажку с женским именем. Женщина, которую таким образом выбрал мужчина, должна была провести с ним этот праздник.

Впоследствии пары часто оставались вместе и женились.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кто такой святой Валентин?

О жизни святого Валентина существует несколько легенд.

Самая популярная из них гласит, что в третьем веке нашей эры римский император Клавдий II казнил священника по имени Валентин, который тайно венчал христианские пары.

Перед казнью император приказал посадить его в тюрьму.

Во время заключения Валентин пытался обратить в христианство Клавдия, за что и был казнен.

Еще одна легенда рассказывает о том, что сидя в тюрьме, Валентин помог вернуть зрение слепой девушке, дочери тюремщика. Вместе с ней он молился о ее исцелении. Накануне казни Валентин отправил девушке записку со словами "От твоего Валентина".

Историки предполагают, что римский император мог казнить несколько людей по имени Валентин. Кто из них был тем самым святым Валентином, установить не удалось.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда День святого Валентина 2024?

День Святого Валентина отмечается ежегодно 14 февраля.

Несмотря на то, что личность священника, которого казнил римский император, так и не была установлена, католическая церковь внесла Валентина в список святых и объявила 14 февраля днем его памяти.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что означает праздник 14 февраля?

Папа римский Геласий I в пятом веке нашей эры отменил празднование языческого праздника Луперкалия и объявил вместо него 14 февраля днем памяти мученика Валентина, который принял свою смерть ради помощи влюбленным парам.

Хотя папа Римский не планировал создавать праздник любви, 14 февраля стал Днем всех влюбленных.

Некоторые исследователи предупреждают, что к католичеству этот день отношения не имеет, так как берет свои истоки из языческой культуры, поэтом его празднование для верующих нецелесообразно.

Кого поздравляют в День святого Валентина?

Несмотря на то, что День святого Валентина считается изначально католическим праздником, его отмечают по всему миру, причем люди разных конфессий.

Многие не связывают его с религией и празднуют как день любви – еще один повод выразить свою симпатию понравившемуся человеку.

В День святого Валентина принято поздравлять того, к кому человек испытывает романтические чувства, или же того, с кем состоит в отношениях.

Хотя в последнее время общество перестало считать этот праздник только днем влюбленных. Некоторые люди поздравляют коллег, друзей, родителей – всех, к кому испытывают теплые чувства.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Поздравление с 14 февраля

Поздравить с 14 февраля можно с помощью открытки в форме сердца – валентинки, написав несколько теплых слов для человека, которому она адресована.

Поздравить свою вторую половинку можно также романтичным ужином или походом в кино.

Подойдет любое положительное проявление чувств, чтобы близкий человек, смог почувствовать насколько он дорог.

Друзья и родители тоже будут рады небольшому полезному подарку. Например, можно подарить фрукты или сладости и пожелать искренней и неземной любви.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что нельзя делать 14 февраля?

В этот день не стоит ссориться с любимыми людьми, лучше обходить стороной конфликтные ситуации и сглаживать углы.

Народные приметы гласят, что в День святого Валентина не нужно дарить острые предметы и часы: это может привести к ссорам и расставанию.

Людям, которые не состоят в отношениях, не нужно оставаться в одиночестве, лучше провести 14 февраля в компании друзей или родных.

Будьте счастливы!