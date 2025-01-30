Флюроографию перестанут делать в Армении

В Армении приняли решение отказаться от флюорографии. В Минздраве республики пришли к выводу, что эта процедура устарела и уступает другим методам диагностики.

В больницах и поликлиниках Армении больше нельзя будет сделать флюорографию. Об этом гласит постановление, принятое на заседании правительства республики.

Аппаратуру, необходимую для проведения процедуры, выведут из эксплуатации.

Согласно заключению Минздрава, флюорография потеряла свою актуальность и уступает альтернативным методам диагностики.

В ведомстве отмечают, что уровень радиационного фона у флюорографов выше, чем у новых цифровых рентгенов и МРТ-аппаратов.

Кроме того, флюорографы, которыми пользуются в медучреждениях Армении, преимущественно произведены в СССР. Это затрудняет процесс обслуживания этих приборов, поскольку предприятия, которые их выпускали, больше не работают.