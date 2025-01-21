Армянские больницы сокращают койки стационаров

Армянские медики нашли способ сократить число госпитализаций больных за счет объединения поликлиник и больниц – власти назвали процесс "оптимизацией", а фактически просто свели к минимуму число больничных коек.

Правительство Армении сегодня на своем очередном заседании приняло решение об объединении ЗАО "Мецаморская больница" и ЗАО "Мецаморская поликлиника" – они будут реорганизованы в единый "Мецаморский медицинский центр" города атомщиков Мецамора.

Практика не нова – однако на деле это означает лишь сокращение числа больничных коек в и так не блещущем здоровьем жителей и экологией городе армянских атомщиков в Армавирской области страны, передает NEWS.am.

При этом узко специализированные услуги городской поликлиники перенесут в больничные палаты, а те, в свою очередь, сократят до одной терапевтической службы мощностью в 20 коек и одной хирургии, коек в которой будет и того меньше – 15, что для города с населением в 8,5 тыс человек несколько маловато.

Однако, вот радость, благодаря такой, с позволения сказать, "оптимизации" финансовое положение нового ЗАО "Мецаморский медицинский центр" стабилизируется, а ведь это для властей страны, наверное, главное…