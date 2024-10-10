В Иране рассказали о своем секретном оружии

Бригадный генерал Эбрахим Ростами, бывший секретарь по развитию и оснащению Корпуса стражей исламской революции заявил, что у Ирана есть оружие, превышающее по мощности ядерную бомбу, а удар Израиля по нефтяным объектам ИРИ станет проблемой для всего мира.

В интервью агентству «Дидебан-е Иран» Ростами сказал, что запуск одной ракеты обходится в 200 млн дол., и Иран проводил учения, отрабатывая атаку на израильский ядерный центр в Димоне.

Зачем Иран обновляет ядерную доктрину?

На днях депутаты иранского парламента направили письмо в Совет национальной безопасности с просьбой изменить военную и оборонную доктрину для создания инфраструктуры, необходимой для производства ядерного оружия. По словам Ростами, законодательная инициатива вполне обоснована, и возможна даже правка религиозных норм для разрешения производства ядерного оружия в Иране.

Ядерное оружие — средство сдерживания, а не оружие, которое кто-то может реально использовать. До сих пор никто не смог его применить. Если Верховный лидер Ирана издал фетву, запрещающую ядерное оружие, то лишь потому, что оно представляет собой оружие массового уничтожения, призванное бороться с варварством. Почему Израиль не использует свое ядерное оружие? Или почему США не применяли его снова? Ядерное оружие может служить только для сдерживания. Иран находится в стадии противостояния с врагом. Если у нас не будет оружия, противник станет более агрессивным.

- Ростами.

Какое секретное оружие есть у Ирана?

Бригадный генерал заявил, что Иран обладает оружием мощнее атомной бомбы, но какими именно, не уточнил, сославшись на государственную тайну.

Наш сдерживающий потенциал превышает ядерное оружие. Это не просто слова патриота своей страны. То, что видят люди - лишь явная часть нашей мощи, а о скрытой части никто не знает. До сих пор мы демонстрировали только вершину айсберга, хотя 200 ракет были запущены одновременно [по Израилю 2 октября 2024 года], что требует исключительной мощи. Но все это, включая иранские дроны, - лишь часть нашей мощи. Мы оставили скрытую мощь на крайний случай. Пока мы не можем разглашать многие вещи.

- Ростами.

Он также пригрозил:

Если начнется прямая война или США начнут прямое вмешательство, тогда они поймут [о каком оружии идет речь].

Ростами намекнул, что оружие уже применялось:

Я только подсказку дам: когда Трамп хотел сократить наши нефтяные продажи до нуля, произошло несколько тактических операций. Не хочу говорить, кто это сделал, но в порту Фуджейра [на территории ОАЭ] было взорвано пять танкеров. Два танкера были атакованы в Оманском заливе, как раз когда премьер-министр Японии, посланник Трампа, прибыл в Иран. Причем оба танкера были японскими.

Возможна ли атака Израиля на Иран?

Бригадный генерал думает, что Израиль не станет атаковать ядерные объекты в Иране:

По американским планам они могут атаковать или ядерные, или нефтяные, или военные объекты. Но Израиль не сможет совершить ни одно из этих действий в одиночку, без поддержки таких стран Запада. Во-вторых, у Ирана есть разные уровни ответных действий. Если они атакуют нефтяные объекты, мы ответим на одном уровне; если атакуют ядерные объекты — на другом; если военные объекты — у нас есть разный уровень ответов для этого.

Удар Израиля по ядерным объектам Ирана Ростами назвал маловероятным:

Он не захотят совершить самоубийственный шаг. Они не смогут атаковать все объекты сразу. Ядерные объекты Ирана расположены в таких местах, что их невозможно уничтожить одной бомбардировкой.

Если все же Израиль атакует иранские ядерные объекты, Иран ответит симметрично, как и в случае ударов по нефтяным месторождениям. Так, в пустыне Негев, вблизи города Димоны, расположен израильский ядерный исследовательский центр.

Израиль должен знать, что мы также ударим по его ядерным объектам. Мы уже несколько раз проводили учения и тренировались для удара по Димоне. У них всего три нефтяных месторождения, и если мы ударим по всем трем, это будет концом. Наши же ресурсы настолько обширны, что выход из строя одного или двух месторождений не станет критическим

- Ростами.

Об иранских беспилотниках

Иран собирался поставлять дроны в Россию и другие страны, поскольку эти устройства имеют уникальные характеристики и относительно низкую стоимость, сказал Ростами. Он отметил, что около 20 стран, в том числе Китай, проявили интерес к приобретению иранских дронов.