США ждут удара Израиля по Ирану в дни Суккота

Израиль намерен атаковать Иран уже в ближайшие дни во время празднования Суккота, или "дня кущей", отмечаемого с 17 по 23 октября, но пока решение относительно целей ударов не принято.

Израиль "в ближайшие дни" может нанести ответный удар по Ирану после его ракетной атаки на еврейское государство, пишет газета The Washington Post со ссылкой на израильских чиновников.

Окончательное решение, о том, какие иранские цели будут выбраны для атаки Израилем, пока не принято, хотя план израильской атаки полностью готов, а премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заверил Вашингтон, что операция будет ограничена военными целями и не затронет нефтяные или ядерные объекты.

Два дня назад, 15 октября, министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что Иран будет атакован уже в скором времени и это станет "точным и смертоносным ответом", сообщал ранее телеканал CNN.

В то же время в Израиле прекрасно понимают, что Иран не оставит без ответа любой его удар по иранским объектам, и американские батареи THAAD ЦАХАЛ не помогут, об этом уже заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал-лейтенант Хосейн Салами.

"Вы знаете, что, когда мы что-то говорим, мы это исполняем. Если нанесете удар по какому-либо нашему объекту как на территории Ирана, так и в регионе, мы ответим болезненно"

- Хосейн Салами

Почему Израиль не будет атаковать ядерные объекты?

Эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" объяснил согласие Израиля не атаковать ядерные объекты Ирана несколькими причинами.

"Во-первых, удары по ядерным объектам приведут к выходу Ирана из Договора о нераспространении ядерного оружия. Для Тегерана такая атака будет переходом красной черты со стороны Израиля и сигналом для создания собственных ядерных вооружений. Разумеется, США в этом не заинтересованы, поэтому они требуют от Израиля выбирать только военные цели в Иране", - прежде всего сказал он.

"Во-вторых, есть очень большие сомнения, что у Израиля получится уничтожить эти ядерные объекты, так как те очень хорошо защищены и расположены под скальными породами. То есть ситуация в целом такова, что Израиль не сможет уничтожить ядерные заводы Ирана, а атака на них приведет к прямо противоположным результатам. Также Тель-Авиву мешает то, что США в целом против эскалации и требуют организовать атаку так, чтобы урон был минимальным и Иран не стал отвечать", - отметил Кирилл Семенов.

Хочет ли Израиль атаковать Иран?

Востоковед, советник медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов, в свою очередь, выразил уверенность в том, что Израиль не откажется от планов нанести ответный удар по территории Ирана.

"Сроки здесь не настолько значимы – это может произойти и в течение недели, и в конце месяца, и в начале ноября. Возможно, атаки будут совершены во время саммита БРИКС в Казани или же на 75-летие Биньямина Нетаньяху, или же прямо перед президентскими выборами в США. Так или иначе, это вопрос ближайшего времени, так как какого-то стратегического замысла в ответной атаке Израиля нет", - сообщил он.

"Никаких изменений в вопросе Газы или в вопросе войны в Ливане против "Хезболлы" израильские удары по Ирану не принесут. Кстати, полнее возможно, что Израиль, тянет время сейчас с той целью, что хочет подготовиться к военной реакции Ирана и максимально защитить уязвимые в плане обороноспособности зоны, обнаруженные во время удара Ирана по Израилю 1 октября", - обратил внимание Турал Керимов.

Он также отметил неспособность Израиля поразить ядерные заводы Ирана. "Эти объекты находятся на расстоянии в 2 тыс км от израильских военно-воздушных баз как минимум. Израильским военно-воздушным силам нужно будет поднять огромное количество самолетов, около сотни, чтобы совершить такую атаку – и истребители, и бомбардировщики, и самолеты поддержки, чтобы обеспечить возвращение боевой авиации после удара по Ирану. Без поддержки США Израиль не может это сделать, а США эту поддержку оказывать совершенно точно не будут", - пояснил востоковед.

"США сейчас делают все возможное, чтобы сохранить лицо, вернее, удержать хорошую мину при плохой игре. Поэтому Израилю и приходится говорить, что бить по ядерным объектам Ирана он не станет. Действительно не станет, потому что не может", - заключил Турал Керимов.