Иран пообещал ответить Израилю в случае удара по НПЗ

В Иране пообещали дать зеркальный ответ Израилю в случае атаки иранских НПЗ. Об этом заявил депутат парламента исламской республики.

Израильские власти заявили о том, что ели армия обороны еврейского государства нанесет удар по НПЗ Ирана, то Тегеран не останется в долгу и также атакует ракетами нефтяные объекты Израиля.

«Если Израиль нападет на нефтяные объекты Ирана, наш ответ будет намного сильнее. Агрессивные действия врагов по ослаблению энергетической безопасности Ирана не остаются без ответа»

– депутат парламента исламской республики Мохаммад Реза Сабагиан Бафги

Ранее сообщалось о том, что Израиль может нанести удар по Ирану уже на этой неделе в ответ на ракетный обстрел 1 октября.