Израиль может атаковать Иран в Йом-Кипур

Иран может подвергнуться израильской атаке уже в эту субботу. Об этом сообщили источники в США.

Армия обороны еврейского государства может нанести ответный удар по Ирану во время религиозного праздника Йом-Кипур.

По словам неназванных источников канала NBC News, несмотря на то, что данные о готовящемся ударе по Ирану у США есть, конкретные даты израильской стороной пока не названы.

Также отмечается, что Вашингтон поддержит Израиль путем введения жестких санкций в отношении Тегерана.

Напомним, что Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны ИРИ в первый день октября.