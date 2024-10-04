Вестник Кавказа

Израиль может атаковать Иран в Йом-Кипур

Машина полиции Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иран может подвергнуться израильской атаке уже в эту субботу. Об этом сообщили источники в  США.

Армия обороны еврейского государства может нанести ответный удар по Ирану во время религиозного праздника Йом-Кипур.

По словам неназванных источников канала NBC News, несмотря на то, что данные о готовящемся ударе по Ирану у США есть, конкретные даты израильской стороной пока не названы.

Также отмечается, что Вашингтон поддержит Израиль путем введения жестких санкций в отношении Тегерана.

Напомним, что Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны ИРИ в первый день октября.

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