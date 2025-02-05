Вестник Кавказа

Илон Маск предложил США не вмешиваться в чужие дела

Илон Маск предложил США не вмешиваться в чужие дела
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Америке стоит обращать больше внимания на свои внутренние проблемы и перестать пытаться вмешиваться в дела других стран – с таким призывом выступил миллиардер и глава DOGE Илон Маск.

Штатам имеет смысл сконцентрироваться на внутренней повестке и уйти от чересчур активного вмешательства в международные события, считает американский миллиардер, руководитель департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск.

С таким заявлением он выступил на Всемирном саммите правительств в ОАЭ.

Он напомнил, что раньше Вашингтон вел себя нахраписто на международной арене.

"Думаю, нам в целом нужно оставить другие страны со своими делами, а Америке нужно заниматься своими делами вместо того, чтобы продвигать смену режимов повсюду"

– Маск

Глава DOGE добавил, что администрации нового президента США Дональда Трампа уже не так интересно вмешиваться в дела других государств.

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