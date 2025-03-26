Землетрясение произошло с утра на юге Ирана

Подземные толчки потрясли в воскресенье утром южную часть Ирана. По данным местных сейсмологов, их магнитуда составила 4.
В воскресенье, 6 апреля, сейсмологи зафиксировали землетрясение в южной части Ирана. Об этом пишет местная пресса.
Подземные толчки произошли в городе Ламерд провинции Фарс. Их магнитуда составила 4.
Эпицентр землетрясения располагался на глубине 9 тыс метров.
Информация о пострадавших и повреждениях пока не поступала.
Напомним, в ноябре прошлого года на севере Исламской Республики произошло землетрясение магнитудой 4,6. В результате подземных толчков, зафиксированных неподалеку от города Гермсар, пострадали около 10 человек. У части местных жителей пропал свет.