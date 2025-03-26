Вестник Кавказа

Землетрясение произошло с утра на юге Ирана

Трещина на доме
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Подземные толчки потрясли в воскресенье утром южную часть Ирана. По данным местных сейсмологов, их магнитуда составила 4.

В воскресенье, 6 апреля, сейсмологи зафиксировали землетрясение в южной части Ирана. Об этом пишет местная пресса.

Подземные толчки произошли в городе Ламерд провинции Фарс. Их магнитуда составила 4.

Эпицентр землетрясения располагался на глубине 9 тыс метров.

Информация о пострадавших и повреждениях пока не поступала.

Напомним, в ноябре прошлого года на севере Исламской Республики произошло землетрясение магнитудой 4,6. В результате подземных толчков, зафиксированных неподалеку от города Гермсар, пострадали около 10 человек. У части местных жителей пропал свет.

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