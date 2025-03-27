Вестник Кавказа

В Европарламенте появилась идея о бойкоте Эрдогану

Здание Европарламента
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Европарламенте прозвучал призыв прекратить любые контакты с турецким президентом, пока арестованный по подозрению в коррупции мэр Стамбула не выйдет на свободу. Европарламентарий Михаэль Галер предложил европейским политикам вместо Эрдогана контактировать с оппозицией в Турции.

Турецкие власти в ближайшее время могут стать еще одной мишенью для политических атак Брюсселя – германский европарламентарий Михаэль Галер в немецких СМИ предложил устроить дипломатический бойкот президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Повод – арест и уголовные дела против мэра Стамбула, популярного оппозиционного политика Экрема Имамоглу. Бойкот, по мнению Галера, должен продолжаться до тех пор, пока турецкие власти не откажутся от применения национального законодательства к Имамоглу и не отпустят его по политическому решению.

"Пока Имамоглу содержится под арестом, мы должны заморозить эти контакты ЕС и стран-членов на политическом уровне. Это значительно усилило бы давление на Эрдогана"

– Михаэль Галер

При этом европарламентарий уточнил, что не стоит полностью разрывать связи с Турцией, ежедневной сотрудничающей с Евросоюзом в таких чувствительных для него сферах, как контроль миграционных потоков, обеспечение безопасности и украинское урегулирование.

Для сохранения должного уровня контактов он предложил Евросоюзу более активно взаимодействовать с оппозиционными силами в Турции.

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