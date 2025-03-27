Вестник Кавказа

Махачкалинское "Динамо" разгромило дома "Химки"

Матч Кубка России по футболу между “Динамо“ Махачкала и “Химками“
© Фото: соцсети футбольного клуба “Динамо“ Махачкала
ФК "Динамо" Махачкала встречался сегодня в Каспийске с подмосковными "Химками". Этот результат позволил команде из Дагестана обогнать своего сегодняшнего соперника в турнирной таблице.

Только что в Каспийские завершился матч 23 тура чемпионата России по футболу между махачкалинским "Динамо" и подмосковными "Химками". Уверенную победу со счетом 4:1 одержали хозяева.

Голами в составе динамовцев отметились полузащитники Эгаш Касинтура (26-я минута) и Мохаммад Хоссейннежад (30-я), а также нападающий Гамид Агаларов (45-я и 77-я). У гостей единственный мяч записал на свой счет на 57-й минуте форвард Антон Заболотный.

Обыграв подмосковную команду, "Динамо" набрало 24 очка и поднялось на 10-ю строчку в турнирной таблице национального первенства. "Химки" опустились на 12-е место, в активе команды 23 очка.

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