Махачкалинское "Динамо" разгромило дома "Химки"

ФК "Динамо" Махачкала встречался сегодня в Каспийске с подмосковными "Химками". Этот результат позволил команде из Дагестана обогнать своего сегодняшнего соперника в турнирной таблице.

Только что в Каспийские завершился матч 23 тура чемпионата России по футболу между махачкалинским "Динамо" и подмосковными "Химками". Уверенную победу со счетом 4:1 одержали хозяева.

Голами в составе динамовцев отметились полузащитники Эгаш Касинтура (26-я минута) и Мохаммад Хоссейннежад (30-я), а также нападающий Гамид Агаларов (45-я и 77-я). У гостей единственный мяч записал на свой счет на 57-й минуте форвард Антон Заболотный.

Обыграв подмосковную команду, "Динамо" набрало 24 очка и поднялось на 10-ю строчку в турнирной таблице национального первенства. "Химки" опустились на 12-е место, в активе команды 23 очка.