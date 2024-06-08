Летние фестивали 2024 в Азии: куда съездить отдохнуть?

Летние фестивали привлекают огромное количество участников и зрителей по всему миру. Одни из самых красочных фестивалей на планете, неизменно, проходят в Азии. О том, на какие летние азиатские фестивали можно попасть в 2024 году - рассказываем в этом материале.

Фестиваль призраков в Тайланде

Ежегодно в Таиланде в сезон дождей проходит фестиваль призраков. ”Пхи Та Кон” 2024, который также называют фестивалем масок, пройдёт с 7 по 9 июля. Таиландский фестиваль призраков чем-то напоминает мексиканский День мёртвых, и посвящён он Будде, точнее, предпоследнему его воплощению - принцу Вессантаре, возвращению которого в город Дан Сай в провинции Лей радовались даже духи, которые восстали из мира мёртвых, чтобы поприветствовать его. В память об этой буддистской легенде ежегодно жители Дан Сайя устраивают красочный маскарад: они надевают яркие наряды и маски призраков с заострёнными носами, устраивают конкурс на лучший костюм и принимают участие в параде. Фестиваль призраков в Таиланде чрезвычайно колоритный и привлекает большое внимание со стороны туристов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Фестиваль Наадам в Монголии

Монгольский фестиваль Наадам - это уникальное мероприятие, призванное сохранить традиции северо-восточной азиатской страны. Еще одно название фестиваля ”Три мужские игры”, под которыми подразумеваются монгольская борьба, скачки на лошадях и стрельба из лука. В 2010 году фестиваль Наадам был включен в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Помимо спортивных соревнований Наадам радует зрителей народными танцами, представлениями, исполнением музыкальных произведений, а также местными блюдами. Фестиваль Наадам прославляет многовековую кочевую культуру и независимость Монголии. В 2024 году Наадам пройдёт с 11 по 15 июля в Улан-Баторе, столице Монголии, и его окрестностях.

Фестиваль Гион-мацури в Киото

Киотский фестиваль Гион-мацури, который ежегодно проходит в течение всего июля - один из самых знаменитых в Японии. Впервые фестиваль Гион-мацури провели в 869 году, чтобы поблагодарить сионистских богов за то, что они помогли Киото справиться с эпидемией чумы. Самые красочные дни праздника - это 17 и 24 июля, когда по городу проходит парад платформ, некоторые из которых достигают до 25 метров в высоту и весят более 10 тонн. Каждому из парадов предшествуют три ночи празднований, во время которых гости и жители Киото могут побывать на платформах, припаркованных в разных частях города, купить сувениры и попробовать блюда местной кухни.

Фестиваль зуба Будды на Шри-Ланке

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Фестиваль Эсала Перахера - один из самых красочных фестивалей Шри-Ланки, который в 2024 году будет проходить с 10 по 20 августа в городе Канди. Этот фестиваль - уникальное культурное событие, которое посвящено важнейшей буддистской реликвии, зубу Будды, хранящемуся в одноимённом храме в городе Канди. Во время одного из старейших фестивалей в мире вокруг озера Канди и Храма зуба Будды устраивают шествие тысячи танцоров, глотателей огня и жонглёров. В параде также участвуют около сотни слонов, самый крупный из которых везёт на себе священную реликвию - зуб Будды.

Фестиваль воздушных змеев на Бали

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Международный фестиваль воздушных змеев традиционно организуется на Бали, и в 2024 году он пройдет 14-16 июля на пляже Санур. Этот фестиваль не обычных, а гигантских воздушных змеев, достигающих в ширину четырёх, а в длину десяти метров. Запуску змея предшествует его этап его создания. Каждая команда, запускающая змея, состоит из 70-80 человек, а само мероприятие носит не только развлекательный, но и религиозный характер: посылая воздушных змеев в небо, местные жители из разных деревень отправляют послание индуистским богам, благодаря их за хороший урожай. Ежегодно фестиваль привлекает множество туристов, которые следят за зрелищным соревнованием и даже принимают в нём участие. Победители соревнования получают денежный приз.