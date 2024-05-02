Вестник Кавказа

Международный фестиваль короткометражек стартовал в Ереване

Международный фестиваль короткометражек стартовал в Ереване
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В армянской столице в течение недели будет идти фестиваль короткометражек. Свои картины на нем режиссеры из более чем 15 стран.

В Ереване 7 июня состоялось открытие 22-го Международного фестиваля короткометражных фильмов "Один кадр". 
Торжественная церемония прошла в Доме кино Союза кинематографистов республики. 

В нынешнем году свои заявки на участие в фестивале подали 510 картин. В трех номинациях будут представлены 150 работ из 17 стран. В частности, свои творения продемонстрируют режиссеры из Армении, России, Франции, Бельгии, Великобритании, Германии и Соединенных Штатов. 

Фестиваль продлится до 14 июня. В его рамках будут также организованы различные мастер-классы и встречи с искусствоведами и представителями армянской киноиндустрии. 

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