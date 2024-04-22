Кинотеатр из LED-экранов откроется в Кисловодске

В Кисловодске появится многофункциональный культурный центр, в котором будет распекаться уникальный кинотеатр. Особенностью зала станет LED-потолок с системой трансформации.

В Кисловодске откроется уникальный концертный зал, который станет первым в России с трансформирующимся потолком из LED-экранов. Этот инновационный проект будет реализован в рамках нового многофункционального культурного центра на месте легендарного кинотеатра «Россия».

«В Кисловодске на месте бывшего кинотеатра „Россия“ идет строительство нового многофункционального культурного центра. Площадь объекта составляет более 30 тысяч квадратных метров. В новом центре появится крупнейший на Ставрополье концертный зал на 1 800 мест. Уникальностью зала станет LED-потолок с системой трансформации, которая позволит полностью изменять конфигурацию»

– глава курорта Евгений Моисеев.

Технологии будущего в мире музыки и развлечений

Отметим, что LED-потолок в концертном зале - это не просто декоративный элемент, а настоящий шедевр современных технологий. Благодаря LED-экранам можно создавать удивительные визуальные эффекты, менять освещение в зале в соответствии с настроением музыки, а также транслировать видеоролики и анимацию, дополняя выступления артистов удивительными визуальными возможностями.

Новый уровень восприятия музыки и шоу

Для зрителей это значит окунуться в атмосферу мероприятия еще глубже, получить незабываемый опыт от прослушивания концертов и участия в шоу. Артисты же смогут использовать LED-потолок для создания уникальных постановок, дополняя свои выступления интересными визуальными решениями, которые раньше казались невозможными.

Культурный прорыв в регионе

Открытие концертного зала с LED-потолком в Кисловодске станет не только событием национального масштаба, но и культурным прорывом для региона. Новый культурный центр привлечет внимание не только жителей города, но и гостей со всей страны, стимулируя развитие музыкальной индустрии и развлекательной сферы.