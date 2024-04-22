Кисловодск воссоздал исторический фонтан

Курортный сбор помог Кисловодску восстановить исторический фонтан, который был визитной карточкой курорта 30 лет назад.

Власти Кисловодска реализовали проект по восстановлению визитной карточки города.

В центре зоны курорта начал действовать реконструированный фонтан, который три десятка лет назад был символом курорта. Информацию об этом озвучили в пресс-службе администрации города.

"В Кисловодске завершились работы по благоустройству сквера при памятнике В.И. Ленина в районе Колоннады. В рамках данного проекта будет восстановили фонтан, который был создан в сквере более 30 лет назад. Две переливные чаши фонтана воссоздали согласно давнему проекту"

– пресс-служба администрации Кисловодска

Отмечается, что 30 лет назад открытие фонтана было значимым событием.

Как подчеркнул глава города Евгений Моисеев, воссоздать прежний облик объекта удалось благодаря средствам, которые были получены за счет курортного сбора. Теперь власти намерены вновь сделать из фонтана символ города.