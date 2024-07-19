Вода возвращается в Сочи

В Сочи ликвидировали аварию, из-за которой жители ста улиц остались без воды. Полностью восстановить водоснабжение планируется во второй половине дня.
Сочинские коммунальщики возвращают городу стабильное водоснабжение. Ранее сообщалось, что из-за аварии несколько улиц курорта остались без водоснабжения.
«Специализированные бригады водоканала Сочи успешно завершили ремонтно-восстановительные мероприятия на магистральном водоводе»
– городской водоканал
Планируется, что полностью ликвидировать последствия аварии удастся во второй половине дня. Ранее планировалось вернуть воду к утру пятницы.