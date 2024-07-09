Вестник Кавказа

Самым популярным ж/д направлением на юге стал путь из Минвод в Кисловодск

Самым популярным ж/д направлением на юге стал путь из Минвод в Кисловодск
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
За первые шесть месяцев этого года самым загруженным пригородным направлением южных железных дорог стал Минводы-Кисловодск. Чуть менее активно путешественники пользовались маршрутом Ростов-Таганрог. Следующее место в рейтинге заняли станции около Черного моря.

Юг России сейчас переживает пик курортного сезона. Самым популярным пригородным железнодорожным направлением стал путь Минводы-Кисловодск за первые 6 месяцев этого года. Всего им воспользовалось почти 3 млн человек, рассказали в СКЖД.

Вторым в списке чуть менее популярным направлением стал путь из Ростова в Таганрог и обратно. Его пассажирами стали около 2,2 млн человек.

Третье место занимает путь Туапсе — Имеретинский Курорт. В этом направлении электричками воспользовались 1,5 млн пассажиров. Далее в рейтинге идут маршруты Аэропорт Сочи-Туапсе (710 тыс) и Аэропорт Сочи-Сочи (670 тыс).

Популярностью пользуются поездки в направлениях Махачкала-Дербент и Хасав-Юрт-Махачкала. Электрички перевезли 360 тыс и 218 тыс человек соответственно.

Турпоток в южные регионы в целом вырос на 8% в сравнении с прошлым годом. Путешественники принесли одному Краснодарскому краю около 8,3 млн рублей в первые месяцы лета.

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