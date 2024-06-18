С ботулизмом в больницах остаются восемь россиян

В России проходить лечение от ботулизма продолжают восемь человек. Половина из них подключена к ИВЛ, сообщает Минздрав.

Восемь человек, заразившихся ботулизмом в июне, остаются госпитализированными в больницах России, рассказал помощник главы российского Минздрава Алексей Кузнецов.

"В стационарах остаются восемь человек с ботулизмом, шесть из них в отделениях реанимации, в том числе четверо на искусственной вентиляции легких"

– Кузнецов

Вспышка ботулизма в нескольких регионах России, начавшаяся 15 июня, затронула более 400 человек, двое пострадавших умерли, большинство успело получить сыворотку в необходимые для выздоровления сроки.

Из тех, кто сегодня продолжает лечение, один пациент готовится к выписке.