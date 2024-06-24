Россия хочет прекратить ввоз овощей и фруктов из Армении

По сведениям Россельхознадзора в Россию систематически поступает небезопасная плодоовощная продукция из Армении. В связи с этим ведомство оповестило экспортеров о том, что намеревается прекратить ввоз овощей и фруктов от 16 армянских поставщиков, которые были замечены в нарушениях. Армянская сторона уже начала проверки со своей стороны.

После того, как Армения стала чаще экспортировать небезопасную продукцию, Россия намерена приостановить ввоз овощей и фруктов от 16 поставщиков. Об этом стало известно после беседы главы Россельхознадзора Юлии Швабаускене с заместителем главы Инспекции по безопасности пищевых продуктов Армении Сонай Царукян.

За нынешний год Армения ввезла в РФ почти 80 тыс т плодоовощных товаров. Их количество немного увеличилось с прошлого года. Тогда российский рынок получил 73 тыс т продукции, армянского производства. Больше всего привозят абрикосов, помидоров, яблок и перцев.

Россельхознадзор сообщил, что более половины армянских продуктов, поступивших в Россию, не была предоставлена ведомству для фитосанитарного контроля, который является обязательным. По этой причине российская сторона попросила прекратить выдачу фитосанитарных сертификатов поставщикам из Армении, которые допустили нарушения.

Интеграция информационных систем двух стран в этой сфере значительно повысит удобство в отслеживании непогашенных сертификатов в режиме онлайн и упростит работу ведомства.

Инспекционный орган Армении отреагировал на опасения России по поводу систематических нарушений. Сотрудники начали проверку. Ее результаты будут отправлены в Россельхознадзор.

В следующем месяце представители российского ведомства посетят Армению и проверят места производства, обработки и хранения продукции, которая пойдет на экспорт в РФ.