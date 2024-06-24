Россия хочет прекратить ввоз овощей и фруктов из Армении

После того, как Армения стала чаще экспортировать небезопасную продукцию, Россия намерена приостановить ввоз овощей и фруктов от 16 поставщиков. Об этом стало известно после беседы главы Россельхознадзора Юлии Швабаускене с заместителем главы Инспекции по безопасности пищевых продуктов Армении Сонай Царукян.
За нынешний год Армения ввезла в РФ почти 80 тыс т плодоовощных товаров. Их количество немного увеличилось с прошлого года. Тогда российский рынок получил 73 тыс т продукции, армянского производства. Больше всего привозят абрикосов, помидоров, яблок и перцев.
Россельхознадзор сообщил, что более половины армянских продуктов, поступивших в Россию, не была предоставлена ведомству для фитосанитарного контроля, который является обязательным. По этой причине российская сторона попросила прекратить выдачу фитосанитарных сертификатов поставщикам из Армении, которые допустили нарушения.
Интеграция информационных систем двух стран в этой сфере значительно повысит удобство в отслеживании непогашенных сертификатов в режиме онлайн и упростит работу ведомства.
Инспекционный орган Армении отреагировал на опасения России по поводу систематических нарушений. Сотрудники начали проверку. Ее результаты будут отправлены в Россельхознадзор.
В следующем месяце представители российского ведомства посетят Армению и проверят места производства, обработки и хранения продукции, которая пойдет на экспорт в РФ.