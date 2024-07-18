Иранская рыба пришла в Астрахань

В транспортный хаб Астрахани начались поставки иранской рыбной продукции. Ожидается также поступление мясных и молочных изделий.

Впервые партия иранских консервированных рыбных изделий была доставлена через транспортный и логистический узел в Астрахань. Руководитель отдела логистики подчеркнул, что в следующем порядке ожидается поступление консервированных креветок из Ирана и Дубая.

«В одном из терминалов транспортно-логистического хаба, расположенного в районе станции Кутум, впервые прошла процедура приемки 54 тонн рыбных консервов, прибывших из Ирана... Контракты заключены, дальше будут еще поставки»

– Фаик Ахмедбеков

Далее он отметил, что в перспективе предвидятся регулярные поставки продуктов из молока и мяса. В дальнейшем продукция будет распределяться между столицей и астраханскими розничными точками, обогащая ассортимент товаров на полках магазинов.