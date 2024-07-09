Иран увеличивает экспорт рыбной продукции

Иран выходит в лидеры региона по экспорту рыбной продукции и икры – этому способствует бережное отношение к природным ресурсам Каспийского моря и внедрение современных технологий их переработки.

Иран становится крупным поставщиком рыбной продукции – бережный вылов морских обитателей и забота об экологии Каспия позволили стране нарастить их добычу, переработку и экспорт в первом полугодии иранского календарного года (20 марта - 20 июня) на 30%, сообщил генеральный директор Управления улучшения качества, переработки и водного рынка министерства сельского хозяйства страны Аббас Мохтари.

За этот период ИРИ экспортировала более 73 тыс т рыбной продукции на сумму $121,4 млн, тогда как годом ранее экспорт составил лишь чуть больше 52 тыс т на сумму $93,1 млн – промышленность показала рост более чем на 40%, отметил чиновник, передает Trend.

Значительно вырос и экспорт черной икры – он в первом квартале составил 1353 кг на сумму $721 тыс, по сравнению с тем же периодом минувшего года, рост составил 82% в весовом выражении, поведал Мохтари,