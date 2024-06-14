Центробанк отверг турецкий сценарий по ставке для России

В ЦБ заявили, что Россия не пойдет по сценарию Турции и не будет резко повышать ставку. Там добавили, что не могут поднять ставку еще выше, чтобы быстрее вернуть к цели инфляцию.

Центробанк не намерен резко повышать ключевую ставку, как это было в Турции, ситуация в России совершенно другая, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Она напомнила, что в Турции инфляция достигла 80%, а годовая сегодня сохраняется на отметке 70%. Набиуллина сообщила, что ставка там была долгое время низкой, а потом она значительно поднялась.

"Повышение ключевой ставки в прошлом году имело эффект на снижение темпов инфляции в первом полугодии, но требуется дополнительная жесткость для того, чтобы процесс снижения инфляции был необратимым, но наша ситуация не идет ни в какое сравнение с Турцией, и поэтому мы такой вариант не рассматривали"

- глава ЦБ

Она подчеркнула, что Центробанк не может поднять ставку еще выше ради быстрого возвращения к цели инфляции. По ее словам, результатом послужит чрезмерное охлаждения спроса избыточной волатильностью во всех параметрах, которая будет иметь негативные последствия.