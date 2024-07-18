Вестник Кавказа

Россия сблизит АСЕАН с ШОС и ЕАЭС

Рукопожатие
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Россия поможет АСЕАН развить сотрудничество с ШОС и ЕАЭС, сказано в двустороннем заявлении. Там же говорится, что дружба и сотрудничество значат для достижения мира.

Главы МИД России и стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) подписали совместное заявление по случаю 20-летия присоединения России к Договору о дружбе и сотрудничестве.

В документе говорится, что Россия будет способствовать развитию отношений АСЕАН с Евразийским экономическим союзом и Шанхайской организацией сотрудничества на основе подписанных Меморандумов о взаимопонимании.

В двустороннем заявлении также сказано, что дружба и сотрудничество существенно влияют на достижение устойчивого мира, безопасность, стабильность и процветание для народов региона.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1930 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лавров и Фидан обсудили расширение торгового сотрудничества

Лавров и Фидан обсудили расширение торгового сотрудничества

Наблюдатель от АСЕАН: мы впечатлены организацией выборов в Азербайджане

Наблюдатель от АСЕАН: мы впечатлены организацией выборов в Азербайджане

FIFA 2034: Саудовская Аравия примет чемпионат мира?

FIFA 2034: Саудовская Аравия примет чемпионат мира?

Раиси встретился с генсеком АСЕАН и лидерами исламских организаций в Джакарте 

Раиси встретился с генсеком АСЕАН и лидерами исламских организаций в Джакарте 

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы