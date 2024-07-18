Россия сблизит АСЕАН с ШОС и ЕАЭС

Россия поможет АСЕАН развить сотрудничество с ШОС и ЕАЭС, сказано в двустороннем заявлении. Там же говорится, что дружба и сотрудничество значат для достижения мира.

Главы МИД России и стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) подписали совместное заявление по случаю 20-летия присоединения России к Договору о дружбе и сотрудничестве.

В документе говорится, что Россия будет способствовать развитию отношений АСЕАН с Евразийским экономическим союзом и Шанхайской организацией сотрудничества на основе подписанных Меморандумов о взаимопонимании.

В двустороннем заявлении также сказано, что дружба и сотрудничество существенно влияют на достижение устойчивого мира, безопасность, стабильность и процветание для народов региона.