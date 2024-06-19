Власти Ингушетии приведут в порядок водопроводы

Коммунальные службы Ингушетии в течение нынешнего 2024 года планируют привести в порядок все аварийные водопроводные линии и обеспечить бесперебойной подачей чистой воды Малгобек и соседние селения, где чаще всего происходят аварии.

Чтобы избежать дефицита воды, власти Ингушетии в нынешнем 2024 году модернизируют водопроводные линии и заменят устаревшее оборудование на насосных станциях в районах, написал в своем Telegram-канале глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"Хотя вода поступает во все населенные пункты, в некоторых селах, в том числе в Инарках, Сагопши и 2-м микрорайоне Малгобека, продолжаются перебои. Это связано с изношенностью магистрального водопровода "Сунжа-Малгобек", на котором часто происходят аварии. Сейчас мы разрабатываем план первоочередных мероприятий по модернизации водопроводных сетей и замене устаревшего оборудования в проблемных районах"

- Махмуд-Али Калиматов

Только на прошедшей неделе на водопроводе произошли три крупные аварии, однако для того, чтобы избежать подобных случаев, нужно полностью заменить 42 км водопровода – такая работа уже проведена в Назрани (600 м), в селах Верхние Ачалуки, Зязиков-Юрт, Средние Ачалуки и Кантышево, - написал Калиматов.

Решается и вопрос водоснабжения Малгобекского района: власти республики построят здесь два колодца, пробурят четыре водяные скважины и построят новый резервуар рядом с тем, который находится на территории Кизлярского водозабора и полностью изношен, добавил глава Ингушетии.