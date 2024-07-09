На Ставрополье проблемы с водой решат для 12 населенных пунктов

В Ставропольском крае ведутся работы по решению проблем водоснабжения. До конца года будут модернизированы несколько объектов, что позволит наладить ситуацию с водой для жителей 12 населенных пунктов.

Водоснабжение в Ставропольском крае будет улучшено, в 2024 году работы по реконструкции и модернизации проведут на ряде объектов.

Ремонт очистных сооружений в станице Новотроицкой поможет избавить от проблем с водой жителей 12 населенных пунктов в двух округах - Изобильненском и Новоалександровском. Водоснабжение будут улучшено в станицах Новотроицкой, Гаевской, Баклановской, поселке Передовом, селе Раздольном, поселке Краснозоринском, станицах Воскресенской, Кармалиновской, а также на хуторах Фельдмаршальском, Краснодарском, Петровском, Румяная Балка, информирует Ставрополькрайводоканал.

Провести модернизацию очистных сооружений поручил глава региона Владимир Владимиров. Средства на реализацию выделены из бюджета Ставрополья и Фонда национального благосостояния.