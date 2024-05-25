Вестник Кавказа

Ставропольский зоопарк пополнился новыми обитателями

Ставропольский зоопарк пополнился новыми обитателями
© Фото: Сайт зоопарка Ставрополя в Парке Победы
В зоопарке Ставрополя случилось радостное событие. На свет появилось сразу 4 новых обитателя из семейства оленевых. Малышей ежедневно наблюдают специалисты и оценивают их самочувствие как отличное.

Сразу четыре малыша родились в зоопарке ставропольской столицы парка Победы - 3 европейские лани и 1 пятнистый оленёнок. У всех родившихся один отец, но совершенно разный внешний вид, рассказал управляющий зоопарком Фёдор Тримбалюк.

«В этом году у европейской лани собрали прям комбек. Все возможные цвета, что может быть - мы получили. И альбиноса и черную лань и универсального пятнистого окраса»

- Федор Тримбалюк

Ветеринары осматривают малышей ежедневно. Сообщили, что их жизни ничего не угрожает и они чувствуют себя отлично.

Руководство зоопарка дает возможность всем желающим выбрать имена новым маленьким жителям. Тем, кто придумает лучшие варианты, выдадут подарки.

Недавно зоопарк пополнился малышами других животных. У пушистых носух и муфлонов на свет появилось по двойне.

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