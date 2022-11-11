Вестник Кавказа

Зоопарки Баку и Берлина будут совместно восстанавливать популяцию исчезающих животных

Зоопарки Баку и Берлина будут совместно восстанавливать популяцию исчезающих животных
© Фото: АЗЕРТАДЖ
Между зоопарками Баку и Берлина был заключен меморандум о совместной работе по восстановлению животного мира и обмену опытом. В рамках соглашения будут проводиться совместные тренинги для работников зоопарков.

Глава Общественного объединения IDEA Лейла Алиева с деловой поездкой посетила столицу Германии, где в рамках официального визита были заключены соглашения между зоопарками Баку и Берлина.

Сообщается, что на встрече с главой зоопарка Берлина Андреасом Книримом и заведующей отделом по консервации германского представительства Всемирного фонда дикой природы Катрин Самсон состоялся диалог, в ходе которого стороны договорились о развитие связей в сфере обмена опытом и обучения персонала.

Также Лейла Алиева посетила конференцию "Возвращение к природе: Восстановление популяции зубров в Азербайджане", которая проходила в Берлине и была организована ОО IDEA.

Ранее сообщалось, что благодаря работе объединению IDEA удалось вывести 61 особь зубра, который вымер в республике в прошлом столетии.

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