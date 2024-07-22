Путь через «Верхний Ларс» в Грузию снова открыт

Сотрудники служб очистили Военно-Грузинскую дорогу на территории Северной Осетии, что позволило возобновить движение на этом участке. Ранее путь закрыли на несколько часов ради безопасности автомобилистов.

Военно-Грузинская дорога стала доступна для проезда на территории Северной Осетии в сторону границы РФ и Грузии. Ранее проезд остановили из-за схода сели, рассказали в МЧС Северной Осетии.

«В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, разрешено движение всех видов автотранспорта на участке г. Владикавказ – н.п. Ларс – в обоих направлениях с 21.00 26 июля 2024 года до особого распоряжения»

- МЧС Северной Осетии

«Верхний Ларс» - единственный КПП, находящийся на сухопутной российско-грузинской границе. После реконструкции два года назад, его пропускная способность увеличилась в 2 раза. Он оборудован 39 полосами, 24 из них предназначены для легковых автомобилей.