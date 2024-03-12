Вестник Кавказа

Военно-Грузинская дорога: Тбилиси снова объявил тендер на сложнейший участок

Военно-Грузинская дорога: Тбилиси снова объявил тендер на сложнейший участок
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Грузии повторно проводят конкурс среди компаний, которые могли бы построить очень сложный участок на новой дороге к российской границе. Первый тендер провалился: все его участники были дисквалифицированы.

Подрядчиков для создания нового участка Военно-Грузинской дороги снова ищет руководство Грузии, сообщают местные СМИ.

По данным bm.ge, речь идет об участке дороги через Дарьяльское ущелье, в Казбегском муниципалитете. Его протяженность – всего 4,5 км. Однако общая стоимость тендера составляет $83 млн (225 млн лари), то есть километр этой дороги обойдется Грузии примерно в $20 млн.

Впрочем, такая высокая стоимость обоснована, учитывая, что на большую часть – 88% – дорога состоится из тоннелей и эстакад. В общей сложности на этом коротком отрезке будут выстроены:

  • тоннель длиной 460 м;
  • тоннель в 846 м;
  • эстакада на более чем 2 тыс м;
  • более короткая эстакада на 636 м.

Данный участок, несмотря на всю сложность строительства, все же необходим, так как он заменит очень проблемный отрезок Степанцминда-Гвелети. Время в пути сократится, движение по дороге не будет запрещаться даже при мощных снегопадах.

Напомним, первый тендер, объявленный в июне, провалился, так как все его участники – компании из Китая – были дисквалифицированы.

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