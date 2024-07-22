Инженера водоканала накажут за мошенничество на Ставрополье

Владельца автомойки на Ставрополье пытался обмануть главный инженер крайводоканала на 500 тыс рублей. Полиция задержала мужчину на месте преступления. Заведено уголовное дело.

Ведущий инженер водоканала в Изобильненском районе Ставрополья попал под суд за мошенничество. Для осуществления преступного плана он воспользовался своим служебным положением, рассказали в местном отделении МВД России.

Инженер совершил преступление весной этого года. К нему обратился предприниматель с просьбой о замене пломбы для учета потребления воды на автомойке, которая была у того в собственности.

«Главный инженер сообщил предпринимателю не соответствующие действительности сведения об обнаружении в приборе учёта воды магнита, в связи с чем якобы за потребление воды будет начислен для оплаты 1 млн рублей»

- ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В реальности, предприниматель не нарушал правила, однако обвиняемый предложил ему заплатить 500 тыс рублей, чтобы тот избежал начислений за потребление воды и сэкономил полсуммы.

Потерпевший обратился в полицию. Сотрудники задержали инженера во время передачи денег, которую организовали специально для его поимки.

На мужчину завели уголовное дело. Сам он признался в совершении преступления.