Горы Грузии: что посмотреть в Раче?

Этот горный регион Грузии не так популярен, как Степанцминда и Сванетия. Горы, реки, озера и минеральные источники пока не затронул массовый туризм. При этом Рачу называют "грузинской Швейцарией", имея в виду красоту природы, а не уровень сервиса. Расскажем, где находится Рача, как туда добраться и что там посмотреть.

Где находится Рача?

Рача - это историческая область на западе Грузии, которая расположена в горной местности края Рача-Лечхуми и Нижняя Сванетия. Рачу можно соотнести с территорией Амбролаурского и Онского муниципалитетов края. Их административные центры - это города Они и Амбролаури, причем последний выступает также центром всего края Рача-Лечхуми и Нижняя Сванетия. Для ночлега лучше выбирать один из этих двух городов, в них больше вариантов размещения, кафе и другой инфраструктуры, а в более мелкие населенные пункты ездить одним днем.

От Тбилиси Амбролаури находится почти в 250 км, а они - почти в 230 км. Город Они расположен в предгорьях Большого Кавказа, а еще выше лежат высокогорные села Геби и Гона. По высоте над уровнем моря Рача делится на три части: нижнюю, верхнюю и горную Рачу. Большинство крупных населенных пунктов расположены по берегам реки Риони.

Когда лучше посещать Рачу?

Самое популярное время для посещения Рачи - это летние месяцы, когда туристы приезжают на озеро Шаори, участвуют в музыкальных, культурных и гастрономических фестивалях. Летом также доступно больше всего кафе и ресторанов, так как в остальные времена года работают не все, поскольку в туристическом плане Рача скорее сезонное направление.

Осенью здесь тоже очень красиво, особенно в октябре-ноябре, когда листва деревьев меняет цвет. Примерно в октябре в этом регионе Грузии собирают урожай винограда.

А вот зима в Раче снежная и холодная, из-за снегопадов некоторые высокогорные села остаются на время отрезанными от цивилизации. Но проблемой бывают и проливные дожди весной и летом, могут сходить паводки, поэтому перед поездкой важно отслеживать погодные условия.

Как добраться в Рачу?

Удобнее всего посещать Рачу на собственном или арендованном автомобиле, либо на трансфере, но можно добраться в регион также и на маршрутке из Кутаиси (примерно за 2 часа) или Тбилиси (примерно за 3,5 часа). На все маршрутки стоит приходить заранее, так как места могут быстро закончиться.

Из Кутаиси в Рачу на маршрутке стоит ехать через Ткибули, чтобы добраться за 2 часа. Самая ранняя маршрутка из Кутаиси отправляется с пригородной автостанции около Цепного моста примерно в 10 утра и еще одна в 14:00, до Амбролаури билет стоит 12 лари (400 рублей), до Они - 15 лари (500 рублей). Уехать также можно с центрального автовокзала в 11:00 в Амбролаури за 15 лари и в 16:00 в Амбролаури или Они (20 лари). Обратные маршрутки в Кутаиси идут из Они в 9:00, 10:00 и 15:00, а из Амбролаури в 8:00 и 9:30.

Из Тбилиси в город Они ходят несколько автобусов либо маршруток каждый день с автовокзала Дидубе (в Амбролаури они не заезжают). Проезд стоит 30 лари, а время в пути составляет примерно 3,5 часа.

На автомобиле в Рачу быстрее всего добираться по дороге Сачхере-Они, из Тбилиси путешествие займет около 3 часов. Из Кутаиси стоит выбрать дорогу Зестафони-Ткибули, по ней ехать 1,5-2 часа.

В Раче есть собственный аэропорт, который находится в городе Амбролаури. Он расположен в пешей доступности от центра, но обслуживает совсем небольшие самолеты. Билет на рейс за 50 лари (1709 рублей) на май можно купить на сайте авиакомпании Vanilla sky. Рейсы отправляются несколько раз в неделю из аэропорта Натахтари, который находится в 30 км от Тбилиси.

Чем заняться в Раче?

Посетить синагогу и музей Они

Синагога Они - главный религиозный центр еврейской общины Рачи - была построена в 1895 году рабочими из Салоник в стиле эклектики по подобию варшавской синагоги. В то время еврейская община Они была третьей по величине в Грузии после Тбилиси и Кутаиси. Эта синагога до сих пор третья по величине в стране. В 1970-е годы большинство местных евреев уехали в Израиль, в 1991 году здание было повреждено землетрясением, но синагога все еще действующая. Синагога находится почти в центре Они, в 10 минутах ходьбы от краеведческого музея.

Краеведческий музей Они содержат разные экспонаты, от археологических находок и архивных фотографий до коллекции картин и деревянных сундуков. Музей открыт с 10:00 до 17:00 со вторника по воскресенье, билет стоит 3 лари (100 рублей).

Полюбоваться на храмы Никорцминда и Баракони

Собор Никорцминды часто называют одним из самых красивых храмов региона. Это также единственный храм Рачи, построенный в XI веке. Собор был возведен во время правления Баграта III в 1010-1014 годах. Внутри собор покрыт фресками XVI-XVII веков, но известность храм получил из-за очень красивых барельефных композиций снаружи. Барельефы изображают различных святых и библейские сцены. Собор находится в предварительном списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Никорцминда расположена в 14 км от Амбролаури, на машине это 20 минут.

С другой стороны от Амбролаури, в 7 км, находится храм Богородицы, более известный как Баракони. Храм с очень красивым иконостасом был построен в 1753 году недалеко от села Цеси.

Сходить в музей Амбролаури

Музей изобразительных искусств Амбролаури располагает коллекцией, состоящей из более 5 сотен работ грузинских художников XX века, в том числе Ладо Гудиашвили, Давида Какабадзе и Левана Цуцкиридзе. Музей, основанный в 1965 году, расположен в центре города, недалеко от штаб-квартиры королевской Хванчкары. Он открыт ежедневно с 10:00 до 19:00, стоимость билета составляет 2 лари. Неподалеку находится храм, Рачинская башня и винзавод Royal Khvanchkara.

Продегустировать вино

Вино в Грузии есть не только в Кахетии, среди вин Рачи особенно популярны красные полусладкие Хванчкара и Усахелаури, а также белое полусладкое Твиши. Большая часть виноградников и винных погребов находится в Нижней Раче, в селах к северо-западу от Амбролаури. Виноделы на западе Грузии используют технологию квеври таким же образом, как и на востоке страны.

Отдохнуть на Шаорском водохранилище

Шаорское водохранилище, расположенное в 19 км от Амбролаури - одна из самых популярных достопримечательностей Рачи, куда каждое лето стекаются местные жители и туристы. Очень красиво здесь и осенью. Недалеко от водохранилища, ближе к Ткибули есть пешеходная тропа к смотровой площадке на вершине горы Цхраджвари (9 крестов). В одну сторону от начала тропы идти не меньше получаса. Там есть станция заброшенной канатной дороги, пещеры и руины церкви.