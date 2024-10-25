Россияне – главные визитеры в Грузию

В Грузии раскрыли число иностранцев, посетивших страну в третьем квартале. Главными визитерами в Грузию остаются россияне.

В третьем квартале 2024 года в Грузии побывало 2,8 млн человек – на 2,5% больше прошлогодних показателей, пишет пресс-служба "Сакстата".

Количество туристических поездок в Грузию в текущем году возросло на 8,3% и составило 1,9 млн. Основные цели визитов – отдых и развлечения.

Отмечается, что в третьем квартале больше всего туристов было в Тбилиси и Аджарии. В среднем иностранные граждане проводили в стране 6,2 ночи.

Главными визитерами в Грузию остаются россияне, с июля по сентябрь их прибыло 583,5 тыс человек. Далее идут граждане Турции (436,3 тыс) и Армении (344,6 тыс).

Стоит добавить, что зарубежные гости потратили в Турции 5,7 млрд лари – на 18,1% больше, чем в 2023 году. Траты на один визит увеличились на 15,2%.