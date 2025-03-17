Вестник Кавказа

Тбилиси прогнозирует рост инвестиций в страну после $6 млрд от Emaar

Тбилиси прогнозирует рост инвестиций в страну после $6 млрд от Emaar
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Компания Emaar поддержит проекты на территории Грузии. Власти страны рассчитывают на значительный экономический эффект от инвестиций девелопера.

Первый вице-премьер Грузии Леван Давиташвили заявил, что инвестиции арабской девелоперской компании Emaar станут стимулом для дальнейших иностранных вложений в экономику страны. 

"Emaar – очень известная компания, узнаваемый бренд, имя, а также опытный партнер. Я думаю, что ее выход на грузинский рынок подстегнет весь сектор и внедрит новые стандарты, что, я думаю, в какой-то степени поможет и другим представителям отрасли"

– Леван Давиташвили

Отметим, что Emaar планирует вложить в экономику страны $6 млрд. 

Давиташвили отметил, что Грузия получила свыше $5 млрд инвестиций с 2022 года.  Это составляет порядка 6% от ВВП страны, что является одним из самых высоких показателей в мире.

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