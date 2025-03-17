Тбилиси прогнозирует рост инвестиций в страну после $6 млрд от Emaar

Компания Emaar поддержит проекты на территории Грузии. Власти страны рассчитывают на значительный экономический эффект от инвестиций девелопера.
Первый вице-премьер Грузии Леван Давиташвили заявил, что инвестиции арабской девелоперской компании Emaar станут стимулом для дальнейших иностранных вложений в экономику страны.
"Emaar – очень известная компания, узнаваемый бренд, имя, а также опытный партнер. Я думаю, что ее выход на грузинский рынок подстегнет весь сектор и внедрит новые стандарты, что, я думаю, в какой-то степени поможет и другим представителям отрасли"
– Леван Давиташвили
Отметим, что Emaar планирует вложить в экономику страны $6 млрд.
Давиташвили отметил, что Грузия получила свыше $5 млрд инвестиций с 2022 года. Это составляет порядка 6% от ВВП страны, что является одним из самых высоких показателей в мире.