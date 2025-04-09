Вестник Кавказа

В США допустили экономическое сотрудничество с РФ после украинского урегулирования

В США допустили экономическое сотрудничество с РФ после украинского урегулирования
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В США рассматривают Москву как экономического партнера после прекращения огня на Украине.

Вашингтон не против партнерства с Москвой в области экономики. Это может произойти после завершения конфликта на Украине, поведала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.  

"Возможно, случится экономическое партнерство с Соединенными Штатами, но до этого мы должны увидеть прекращение огня на Украине"

– Кэролайн Левитт

Также спикер Белого дома отметила, что такая перспектива может способствовать скорейшей нормализации.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в рамках дипломатического форума в Анталье сообщил, что США готовы сотрудничать с РФ во многих областях.

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