Вестник Кавказа

Кремль считает контакты РФ и США содержательными

Кремль считает контакты РФ и США содержательными
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Кремле заявили, что видят недавние контакты России и США конструктивными. Страны также имеют огромный потенциал для экономического сотрудничества.

Россия считает конструктивными и содержательными контакты с США, включая те, что затрагивают конфликт на Украине, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя недавние слова спецпредставителя американского президента Стивена Уиткоффа.

Он отметил в интервью телеканалу Fox News, что процесс урегулирования ситуации вокруг Украины находится "на грани чего-то важного для всего мира", а нормализация отношений России и США принесет только стабильность.

"Мы весьма и весьма положительно оцениваем те конструктивные и содержательные контакты, которые имели место"

- Дмитрий Песков

Пресс-секретарь Кремля не стал раскрывать обсуждалось ли экономическое сотрудничество на встрече президента РФ Владимира Путина со Стивеном Уиткоффом. При этом он подчеркнул, что Москва имеет огромный потенциал взаимодействия с Вашингтоном.

"Но то, что между Россией и США существует огромный потенциал для взаимовыгодного экономического сотрудничества, и то, что это сотрудничество может играть серьезную стабилизирующую роль для всего мира, - это однозначно"

- Дмитрий Песков

Напомним, что Стивен Уиткофф побывал в Санкт-Петербурге в минувшую пятницу. Там он встретился и с Владимиром Путиным, и главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.

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