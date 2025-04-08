Партнерство России и США создаст стабильность – Уиткофф

Спецпосланник США Уиткофф уверен, что Россия и США могут наладить контакты и перестроить отношения. С его слов, партнерство двух стран создаст стабильность.

Возможность перестроить отношения Москвы и Вашингтона есть, заявил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф.

"Я считаю, что есть возможность перестроить отношения между Россией и США с помощью очень привлекательных коммерческих возможностей, которые, на мой взгляд, обеспечивают реальную стабильность в регионе. Партнерство создает стабильность"

- Стивен Уиткофф

В разговоре телеканалом Fox News он также затронул тему конфликта на Украине и подчеркнул, что процесс урегулирования находится "на грани чего-то важного для всего мира".

Напомним, что Уиткофф посетил Санкт-Петербург в минувшую пятницу. Там он встретился с руководителем Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым и президентом России Владимиром Путиным. Как Кремль, так и Белый дом считают, что его визит еще больше приближает мир на Украине, а также возможную встречу президентов Путина и Трампа.

Перестройка связей РФ и США

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, в каких сферах администрации Трампа интересно партнерство с Россией и как может выглядеть заявленная Уиткоффом перестройка отношений.

"По существу, администрация Трампа будет продвигать сотрудничество с Россией в одной сфере – в реализации совместных экономических проектов. До событий 2014 года РФ и США вели переговоры об организации совместных российско-американских проектов по освоению шельфов Черного моря и Карского моря, добычи там нефти и газа. Сегодня Трамп говорит, что США интересно разрабатывать самим или иметь совместные проекты в области добычи редкоземельных минералов на Украине – и я думаю, что американцы включают в это также работу на Запорожье, в Херсонской области, в ЛНР и ДНР, то есть в сотрудничестве с Россией. Это отвечает российским национальным интересам, поскольку мотивирует США после прекращения боевых действий обеспечивать стабильность мира", - сообщил он.

"Здесь России важно будет добиться выгодных для себя условий. Прежде всего, необходимо добиться финансирования совместных проектов на паритетных началах: если финансы и инвестиции будут идти по большей части из США, то и большая часть прибыли будет уходить туда. В 90-е годы мы уже такое проходили под названием "соглашение о разделе продукции", что было для России невыгодной схемой. Надо иметь в виду, что условия, которые ставит администрация Трампа Украине по соглашению об освоении украинских ресурсов – это проявление стандартного подхода Белого дома к внешнеэкономическим отношениям. Это разновидность неоколониализма, отражающаяся сейчас и в ситуации с Гренландией, и применительно к Панамскому каналу. К России они применят тот же самый подход", - предупредил Владимир Васильев.

"Возможно партнерство еще в одной сфере – в контроле за стратегическими вооружениями, но этот вопрос пока не прорабатывался. Стив Уиткофф делал свое заявление по итогам встречи с Кириллом Дмитриевым, где речь шла лишь об экономических перспективах. Именно на них сегодня может строиться новый этап российско-американских отношений, чтобы предать им определенного рода устойчивость. При этом Уиткофф пока лишь предполагает перестройку – недаром Сергей Лавров подчеркивает, что никаких окончательных соглашений с США по параметрам соглашения по Украине нет. Американская сторона пока действует в духе декларации о намерениях, а не по конкретным договоренностям. Поэтому нам надо быть осторожными в оценках, какими темпами и в каких объемах будет претворяться в жизнь перестройка российско-американских отношений. Возможны препятствия, которые пока даже не просматриваются", - подчеркнул американист.

Кто мешает Трампу в США?

Эксперт обратил внимание на сопротивление внутри США российской политике Дональда Трампа. "Во-первых, этому противостоят демократы. Они имеют позиции и в Сенате, и в Палате представителей, где у них сейчас довольно много мест. Во-вторых, глубинное государство США ведет с Трампом самую настоящую войну. Американские спецслужбы работают над саботажем любых договоренностей администрации Трампа, и российско-американской тематики это тоже может коснуться. Но самое главное – все текущие договоренности с Россией пока что носят полузакрытый кулуарный характер, их необходимо оформить юридически, и как это сделать в текущих условиях, совершенно неясно", - пояснил Владимир Васильев.

"Не определено, в частности, будет ли российско-американские договоренности рассматривать Конгресс США, каким образом он их будет утверждать – в виде законов или каких-то других нормативных документов? Сфера межгосударственных отношений, к которым относится восстановление связей с Россией, предполагает применительно к США надпартийное согласие. Пока я не предвижу возможности добиться такого надпартийного консенсуса. Он будет зависит от формы российско-американских договоренностей, как они будут представлены администрацией Трампа и как будут восприняты широкой американской общественностью, чтобы это не выглядело разновидностью секретных протоколов к некоему соглашению по образцу 1939 года. Этого мы должны избежать", - заключил американист.